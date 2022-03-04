Покровськ обстріляли касетними снарядами, це військовий злочин – штаб ООС

Російські війська обстріляли місто Покровськ Донецької області касетними реактивними снарядами, що є військовим злочином.

Джерело: Операція об’єднаних сил

Дослівно: "Ворог, нехтуючи усіма міжнародними нормами, завдав удару по житловому кварталу та цивільній інфраструктурі українського міста.

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На щастя, декілька касет, що прилетіли у приватні будинки жителів міста, так і не розірвалися".

"Удари касетними боєприпасами, які вражають велику площу, за визначенням є невибірковими, а отже, використання їх по населених пунктах – військовий злочин".

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Деталі: Як зазначили у штабі ООС, ДСНС попереджає щодо небезпеки, адже у цих вибухонебезпечних предметах гелеві підривники. Якщо вони вийшли з касети – переведені в бойове положення й спрацюють у період до 20 годин. Також вони реагують на перепади температур, тому в жодному разі ці предмети не можна переміщати.