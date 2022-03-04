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Тростянець тимчасово під контролем окупантів, він заблокований

Світлана КізіловаП'ятниця, 4 березня 2022, 20:48
Тростянець тимчасово під контролем окупантів, він заблокований
Російські окупанти, скрин

Місто Тростянець захопила й окупувала ворожа російська армія.

Джерело: Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: За словами голови ОДА, окупанти контролюють підстанцію швидкої допомоги, вони не дозволяють медикам виїжджати на виклики, лише до дітей у екстрених випадках.

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Медиків попередили, що розстріляють, якщо виїдуть самостійно. Швидку з інших населених пунктів не пускають.

Пряма мова: "Місцеве населення немає можливості купити продукти та інші товари. Всі магазини пограбовані, в місті постійно проводять обшуки й працюють снайпери. Також немає можливості потрапити в місто, щоб допомогти населенню".

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Теми: Сумська областьвійнаокупаціяРосія
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