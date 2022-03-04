Гостомель: вороги взяли у заручники десятки мирних людей – журналіст

У Гостомелі, де з першого дня війни тривають запеклі бої, окупанти почали брати місцевих жителів у заручники.

Джерело: військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у Telegram

Дослівно: "Гостомель знову не наш. В заручниках опинилось близько чотирьох десятків мешканців. Прохання звернути на це увагу іноземних журналістів.

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З двох джерел стало відомо про захоплення солдатами РФ полонених в ЖК "Покровський" в місті Гостомель. Будинок за адресою Свято-Покровська, 73д. Зі вчора вони зайшли в під'їзд та окопалися ззовні. (Це саме той комплекс, який перед цим вони розстріляли з артилерії).

40 людей, що ховалися до цього в підвалі, з сьогоднішнього ранку перестали виходити на зв'язок. З одного з номерів відповіли невідомі люди.

Треба негайно вжити дії по порятунку полонених".

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Деталі: Журналіст додав, що в Гостомелі населення тероризує десант "31 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади" з м. Ульяновськ.