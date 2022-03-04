За антивоєнні заклики в Росії даватимуть від 3 до 5 років колонії

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про кримінальне покарання за фейки про дії російських збройних сил.

Джерело: РИА Новости.

Таким чином, за свідомо неправдиві фейки передбачено штраф від 700 тисяч до 1,5 млн рублів, або до 3 років колонії.

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За свідомо хибні фейки, створені посадовими особами, організованою групою, зі штучним створенням доказів або за мотивами ненависті чи ворожнечі — штраф від 3 до 5 млн. рублів, або від 5 до 10 років колонії.

За свідомо неправдиві фейки, що спричинили тяжкі наслідки — від 10 до 15 років колонії.

За заклики до перешкоджання використанню російських військ для захисту інтересів Росії, підтримки миру та безпеки або дискредитацію такого використання (якщо раніше протягом року порушник притягувався за це до адміністративної відповідальності) — штраф від 100 тис. до 300 тис. рублів або до 3 років колонії.

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Якщо такі заклики до перешкоджання або така дискредитація спричинили тяжкі наслідки — штраф від 300 тис до 1 млн рублів або до 5 років колонії.

За заклики до санкцій проти Росії (якщо раніше протягом року порушник притягувався за це до адміністративної відповідальності) каратиметься штрафом до 500 тис рублів або до 3 років колонії.