У Києві створили мапи зоомагазинів, точок продажу хліба та гуманітарних штабів
П'ятниця, 4 березня 2022, 21:38
Столична влада створила мапи гуманітарних штабів, точок продажу хліба зоомагазинів для зручності місцевих мешканців.
Джерело: КМДА
Деталі: На мапі гуманітарних штабів міста можна знайти ті, де зберігаються товари із тривалим терміном придатності та засоби гігієни, а також те, що швидко псується.
Реклама:
Також міська влада розробила мапу точок продажу хліба. Вказані точки працюють з 08:00 до 17:00. Загалом, їх в Києві нараховується чотири, без врахування магазинів та супермаркетів, де також можна придбати хліб.
Окрім того, мапа зоомагазинів міста свідчить, що товари для тварин можна придбати у кожному районі міста.
Всі мапи доступні у застосунку Київ Цифровий.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо:
- Раніше було опубліковано список аптек, які працюють під час воєнного стану в країні та де можна купити інсулін.