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У Києві створили мапи зоомагазинів, точок продажу хліба та гуманітарних штабів

П'ятниця, 4 березня 2022, 21:38

Столична влада створила мапи гуманітарних штабів, точок продажу хліба зоомагазинів для зручності місцевих мешканців.

Джерело: КМДА 

Деталі: На мапі гуманітарних штабів міста можна знайти ті, де зберігаються товари із тривалим терміном придатності та засоби гігієни, а також те, що швидко псується. 

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Також міська влада розробила мапу точок продажу хліба. Вказані точки працюють з 08:00 до 17:00. Загалом, їх в Києві нараховується чотири, без врахування магазинів та супермаркетів, де також можна придбати хліб. 

Окрім того, мапа зоомагазинів міста свідчить, що товари для тварин можна придбати у кожному районі міста. 

Всі мапи доступні у застосунку Київ Цифровий.

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Теми: КиївКМДА
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