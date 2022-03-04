Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Безпольотна зона над Україною може призвести до повномасштабної війни в Європі - Блінкен

"Європейська правда"П'ятниця, 4 березня 2022, 22:43
Блінкен, фото Getty Images

Створення США та їхніми союзниками по НАТО безпольотної зони в Україні може призвести до повномасштабної війни в Європі.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Єдиний спосіб реально реалізувати щось на зразок безпольотної зони — відправити літаки НАТО до повітряного простору України та збивати російські літаки, а це може призвести до повномасштабної війни в Європі. Президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми не збираємось вступати у війну з Росією", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що Вашингтон продовжуватиме працювати зі своїми союзниками, щоб надати українцям засоби для захисту від російської агресії.

"Ми докладаємо величезних зусиль з союзниками та партнерами, щоб надати українцям засоби для ефективного захисту, і, звичайно ж, ми щодня бачимо їхній надзвичайний героїзм, а також дуже і дуже реальні результати в тому, що вони роблять", — сказав він.

Як повідомляла "Європейська правда", НАТО не погоджується забезпечити безпольотну зону над Україною.

Водночас, генсек Альянсу визнав, що варто чекати загострення на фронті – наступні дні будуть гіршими через дії РФ.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: СШАЄвропавійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Сумщині поліція з мешканцями взяли в полон 29 російських окупантів

Сили спротиву звільнили від росіян 5 населених пунктів на Чернігівщині

фото 11 березня готують 12 гуманітарних коридорів для евакуації – Верещук

фотоЛукашенко полетів до Путіна

Росія відреагувала на дозвіл хейтити росіян і Путіна в Facebook

Конгрес США остаточно схвалив допомогу Україні на 13,6 млрд доларів

Усі новини...
США
Американський сенатор виступив за фізичну ліквідацію Путіна
Блінкен обговорив з Кулебою додаткові потреби безпеки України
Міністр енергетики США: Дії росіян на ЗАЕС безрозсудні і повинні припинитися
Останні новини
13:45
На ЧАЕС Путін готуює теракт, щоби звинуватити Україну – ГУР
13:36
Харків’ян закликають йти грітися в метро, школи та садочки
13:29
Противник несе значні втрати і вже змушений оборонятись – Генштаб
13:27
Moody's знизило рейтинг Білорусі
13:11
Авіаудари у Луцьку: Четверо загиблих 
13:08
Тимощука довічно відлучили від українського футболу
13:04
На Сумщині поліція з мешканцями взяли в полон 29 російських окупантів
13:02
Шредер зустрівся з Путіним, полетів на прохання України - ЗМІ
12:58
Leroy Merlin не планує виходити з РФ, готує збільшення поставок та асортименту
12:51
Кремль погрожує заблокованому в РФ Facebook, бо там можна ображати Путіна
Усі новини...