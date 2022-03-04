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Безпольотна зона над Україною може призвести до повномасштабної війни в Європі - Блінкен

"Європейська правда"П'ятниця, 4 березня 2022, 21:43
Безпольотна зона над Україною може призвести до повномасштабної війни в Європі - Блінкен
Блінкен, фото Getty Images

Створення США та їхніми союзниками по НАТО безпольотної зони в Україні може призвести до повномасштабної війни в Європі.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Єдиний спосіб реально реалізувати щось на зразок безпольотної зони — відправити літаки НАТО до повітряного простору України та збивати російські літаки, а це може призвести до повномасштабної війни в Європі. Президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми не збираємось вступати у війну з Росією", - сказав Блінкен.

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Він зазначив, що Вашингтон продовжуватиме працювати зі своїми союзниками, щоб надати українцям засоби для захисту від російської агресії.

"Ми докладаємо величезних зусиль з союзниками та партнерами, щоб надати українцям засоби для ефективного захисту, і, звичайно ж, ми щодня бачимо їхній надзвичайний героїзм, а також дуже і дуже реальні результати в тому, що вони роблять", — сказав він.

Як повідомляла "Європейська правда", НАТО не погоджується забезпечити безпольотну зону над Україною.

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Водночас, генсек Альянсу визнав, що варто чекати загострення на фронті – наступні дні будуть гіршими через дії РФ.

Теми: СШАЄвропавійнаРосія
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