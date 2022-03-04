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Ситуація на західному кордоні України у п'ятницю

Світлана КізіловаП'ятниця, 4 березня 2022, 22:10

На західному кордоні із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 18:00 були черги з авто та пішоходів у деяких пунктах пропуску.

Джерело: ДПСУ

Деталі: До Республіки Польща черги є на таких пунктах пропуску: "Рава-Руська" - 200 л/а, 500 пішоходів, "Грушів" - 250 л/а, 600 пішоходів, "Смільниця" - 50 л/а, "Краківець" - 140 л/а, 1800 пішоходів, "Шегині" - 350 л/а, 420 пішоходів. На інших пунктах – без черг.

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Словацька Республіка: "Малий Березний" - 45 л/а, "Ужгород" - 150 л/а, 300 пішоходів, "Малі Селменці" - 50 пішоходів.

Угорщина: "Тиса" - 40 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється), "Косино" - 70 л/а, 80 пішоходів, "Лужанка" - 40 л/а, 10 пішоходів, "Вилок" - 20 л/а.

Румунія: "Солотвино" - 1150 л/а, 350 пішоходів, "Порубне" -  400 л/а, 130 пішоходів.

ВІДЕО ДНЯ

Республіка Молдова: "Мамалига" - 30 л/а, на інших пунктах – без черг.

Теми: кордонУкраїна
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