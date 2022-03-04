Зеленський показав себе у робочому кабінеті і підзняв Єрмака
П'ятниця, 4 березня 2022, 22:18
Президент Володимир Зеленський опублікував відео на доказ того, що перебуває на робочому місці у Києві.
Джерело: Зеленський у Instagram.
Пряма мова: "Кожні два дні з’являється інформація, що я кудись втік з України, з Києва, з Офісу. Як бачите, я знаходжуся тут на місці".
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Деталі: У відеозверненні з робочого кабінету президент також показав керівника ОПУ Андрія Єрмака.
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Пряма мова Зеленського: "Ми працюємо, ми любимо побігати, але зараз немає часу".