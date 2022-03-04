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Зеленський присвоїв Залужному найвище звання

П'ятниця, 4 березня 2022, 22:28

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерала Валерію Залужному, головнокомандувачу Збройних Сил України.

Джерело: Звернення Зеленського.

Деталі: 4 березня президент нагородив орденами та медалями за особисту мужність та самовіддані дії заради оборони держави 76 українських героїв, з них 37 нагороджуються посмертно.

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Чому це важливо: Залужний наразі керує обороною країни.

Як відомо, до цього Залужний носив звання генерала-лейтенанта.

У 2020 році був затверджений закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців, згідно з яким найвищим званням стало звання генерала, а звання генерал-полковник тепер не існує.

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