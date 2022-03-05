Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Без "важкого люксу": відомі бренди йдуть з Росії

Субота, 5 березня 2022, 00:15

У Росії перестають працювати бутіки брендів Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent. 

Джерело: державна агенція РФ "ТАСС", група компаній Kering у Twitter 

Деталі: Зокрема, французький модний будинок Louis Vuitton закривається з 6 березня. Йдеться про 124 бутіка в Росії. 

Окрім того, тимчасово зачиняються магазини Hermes та Chanel. Також про рішення припинити роботу в Росії повідомила група Kering, до якої належать люксові бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent. 

Крім того, за інформацією Independent, відомий бренд Marks & Spencer припиняє постачання своєї продукції до РФ і заявляє про перерахування грошей на потреби українських біженців.

Як пише NIKKEI Asia, японські виробники важкої техніки Hitachi та Komatsu теж зупиняють виробництво в Росії та експорт до країни.

Відповідні рішення були викликані війною Росії проти України. 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Читайте також: "Продавці не встигають друкувати нові цінники". Як санкції змушують страждати росіян

Нагадаємо: 

  • Раніше свою діяльність у Росії призупинили IKEA, H&M, Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson та інші іноземні компанії.

Теми: санкціїРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Противник несе значні втрати і вже змушений оборонятись – Генштаб

На Сумщині поліція з мешканцями взяли в полон 29 російських окупантів

Сили спротиву звільнили від росіян 5 населених пунктів на Чернігівщині

фото 11 березня готують 12 гуманітарних коридорів для евакуації – Верещук

фотоЛукашенко полетів до Путіна

Росія відреагувала на дозвіл хейтити росіян і Путіна в Facebook

Усі новини...
санкції
В Італії під арешт потрапили яхти ще двох олігархів Путіна
Португалія розслідує надання громадянства мільярдеру Абрамовичу
Тури для росіян подорожчали на 80%
Останні новини
14:44
Більшість німців підтримують відмову від російських енергоресурсів через війну Путіна
14:43
Російські банки різко збільшили видачу карток китайської платіжної системи
14:34
відеоЗеленський нагадав найманцям з Сирії, що Росія так само знищувала їхню країну
14:23
Зеленський: Якщо Росія продовжує бомбардувати мирних, то введених санкцій мало
14:20
У Путіна кажуть, що умов для дефолту РФ немає: є "запас" для виплат боргів у рублях
14:16
Лукашенко в Москві заявив, що Україна хотіла напасти на Білорусь - покаже Путіну "якісь карти"
14:12
ВІДЕОРосійські війська планують оточити Одесу не з моря, а суходолом з Миколаївщини – Труханов
14:00
Путін сказав Лукашенкові про "позитивні зрушення" на переговорах з Україною
13:54
Британія ввела санкції проти 386 депутатів Держдуми Росії
13:53
Укрпошта відновлює доставку інтернет-замовлень
Усі новини...