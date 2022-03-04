Без "важкого люксу": відомі бренди йдуть з Росії

У Росії перестають працювати бутіки брендів Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent.

Джерело: державна агенція РФ "ТАСС", група компаній Kering у Twitter

Деталі: Зокрема, французький модний будинок Louis Vuitton закривається з 6 березня. Йдеться про 124 бутіка в Росії.

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Окрім того, тимчасово зачиняються магазини Hermes та Chanel. Також про рішення припинити роботу в Росії повідомила група Kering, до якої належать люксові бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent.

Крім того, за інформацією Independent, відомий бренд Marks & Spencer припиняє постачання своєї продукції до РФ і заявляє про перерахування грошей на потреби українських біженців.

Як пише NIKKEI Asia, японські виробники важкої техніки Hitachi та Komatsu теж зупиняють виробництво в Росії та експорт до країни.

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Відповідні рішення були викликані війною Росії проти України.

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