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Без "важкого люксу": відомі бренди йдуть з Росії

П'ятниця, 4 березня 2022, 23:15

У Росії перестають працювати бутіки брендів Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent. 

Джерело: державна агенція РФ "ТАСС", група компаній Kering у Twitter 

Деталі: Зокрема, французький модний будинок Louis Vuitton закривається з 6 березня. Йдеться про 124 бутіка в Росії. 

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Окрім того, тимчасово зачиняються магазини Hermes та Chanel. Також про рішення припинити роботу в Росії повідомила група Kering, до якої належать люксові бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent. 

Крім того, за інформацією Independent, відомий бренд Marks & Spencer припиняє постачання своєї продукції до РФ і заявляє про перерахування грошей на потреби українських біженців.

Як пише NIKKEI Asia, японські виробники важкої техніки Hitachi та Komatsu теж зупиняють виробництво в Росії та експорт до країни.

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Відповідні рішення були викликані війною Росії проти України. 

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Нагадаємо: 

  • Раніше свою діяльність у Росії призупинили IKEA, H&M, Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson та інші іноземні компанії.

Теми: санкціїРосія
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