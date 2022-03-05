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У Кривому Розі пожежа на шахті, дві сотні будинків без світла

Субота, 5 березня 2022, 01:04

На шахті "Тернівська" в Кривому Розі загорівся трансформатор, там пожежа.

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у FB

Дослівно: "Загоряння масляного трансформатора на шахті "Тернівська" КЗРК (Криворізький залізорудний комбінат – ред.). Напруга 1500В. Згоріло два трансформатори…

Переганяємо резервний трансформатор на 100 кВт".

Деталі: Зазначається, що до підстанції під’єднані Володимирівка, Чкалівка, 199 будинків, 4 школи, 7 дитсадків, 2 училища, ДК, ДЮСШ 5, музична школа, частина троллейбусів, 8-ма міськлікарня.

Загрози жителям немає, у лікарні немає загрози для пацієнтів - на апаратах ніхто не перебуває.

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