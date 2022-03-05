Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кривому Розі пожежа на шахті, дві сотні будинків без світла

Субота, 5 березня 2022, 00:04

На шахті "Тернівська" в Кривому Розі загорівся трансформатор, там пожежа.

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у FB

Дослівно: "Загоряння масляного трансформатора на шахті "Тернівська" КЗРК (Криворізький залізорудний комбінат – ред.). Напруга 1500В. Згоріло два трансформатори…

Реклама:

Переганяємо резервний трансформатор на 100 кВт".

Деталі: Зазначається, що до підстанції під’єднані Володимирівка, Чкалівка, 199 будинків, 4 школи, 7 дитсадків, 2 училища, ДК, ДЮСШ 5, музична школа, частина троллейбусів, 8-ма міськлікарня.

Загрози жителям немає, у лікарні немає загрози для пацієнтів - на апаратах ніхто не перебуває.

ВІДЕО ДНЯ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Останні новини
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
Усі новини...
Реклама: