У Кривому Розі пожежа на шахті, дві сотні будинків без світла
Субота, 5 березня 2022, 00:04
На шахті "Тернівська" в Кривому Розі загорівся трансформатор, там пожежа.
Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у FB
Дослівно: "Загоряння масляного трансформатора на шахті "Тернівська" КЗРК (Криворізький залізорудний комбінат – ред.). Напруга 1500В. Згоріло два трансформатори…
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Переганяємо резервний трансформатор на 100 кВт".
Деталі: Зазначається, що до підстанції під’єднані Володимирівка, Чкалівка, 199 будинків, 4 школи, 7 дитсадків, 2 училища, ДК, ДЮСШ 5, музична школа, частина троллейбусів, 8-ма міськлікарня.
Загрози жителям немає, у лікарні немає загрози для пацієнтів - на апаратах ніхто не перебуває.
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