З початку війни ППО знищила 39 ворожих літаків і 40 вертольотів
За 9 днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 ворожих літаків та 40 вертольотів.
Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook
Дослівно: "…протиповітряна оборона країни продовжує знищувати ворожу авіацію та завдає повітряних ударів по колонах техніки та живій силі окупантів.
Сьогодні (4 березня – ред.) російські окупанти втратили три "грачі" – так називають штурмовики Су-25. Два із них на Чернігівщині, та один – під Волновахою!
Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили іще три вертольоти російських окупаційних військ".
Деталі: За підрахунком, за дев’ять днів війни українська ППО знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів!
У Повітряних силах нагадають, що до повномасштабного вторгнення в Україну авіаційне угруповання російської армії, зосереджене довкола українських кордонів, налічувало понад сімсот одиниць авіаційної техніки:
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- 450 літаків
- 250 вертольотів.