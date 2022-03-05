Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З початку війни ППО знищила 39 ворожих літаків і 40 вертольотів

Ольга Глущенко Субота, 5 березня 2022, 00:07
З початку війни ППО знищила 39 ворожих літаків і 40 вертольотів
фото: facebook

За 9 днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 ворожих літаків та 40 вертольотів.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "…протиповітряна оборона країни продовжує знищувати ворожу авіацію та завдає повітряних ударів по колонах техніки та живій силі окупантів.

Реклама:

Сьогодні (4 березня – ред.) російські окупанти втратили три "грачі" – так називають штурмовики Су-25. Два із них на Чернігівщині, та один – під Волновахою!

Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили іще три вертольоти російських окупаційних військ".

Деталі: За підрахунком, за дев’ять днів війни українська ППО знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів!

ВІДЕО ДНЯ

У Повітряних силах нагадають, що до повномасштабного вторгнення в Україну авіаційне угруповання російської армії, зосереджене довкола українських кордонів, налічувало понад сімсот одиниць авіаційної техніки:

  • 450 літаків
  • 250 вертольотів.

Теми: війнаавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
війна
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Останні новини
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
Усі новини...
Реклама: