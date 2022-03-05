З початку війни ППО знищила 39 ворожих літаків і 40 вертольотів

За 9 днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 ворожих літаків та 40 вертольотів.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "…протиповітряна оборона країни продовжує знищувати ворожу авіацію та завдає повітряних ударів по колонах техніки та живій силі окупантів.

Сьогодні (4 березня – ред.) російські окупанти втратили три "грачі" – так називають штурмовики Су-25. Два із них на Чернігівщині, та один – під Волновахою!

Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили іще три вертольоти російських окупаційних військ".

Деталі: За підрахунком, за дев’ять днів війни українська ППО знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів!

У Повітряних силах нагадають, що до повномасштабного вторгнення в Україну авіаційне угруповання російської армії, зосереджене довкола українських кордонів, налічувало понад сімсот одиниць авіаційної техніки: