Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Міністерство фашизму" - в РФ погрожують Apple за перейменування Міноборони

Субота, 5 березня 2022, 00:10

Роскомнадзор погрожує корпорації  Apple масштабними штрафами за перейменування у Apple Maps Міноборони РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на російський портал РБК.

У Роскомнадзорі  вважають, що тим самим корпорація порушила закон "Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації", в якому забороняється "явна неповага до суспільства, держави та органів, які здійснюють державну владу в Росії".

Реклама:

"В інших країнах компанія так і не змінила написання на коректне. У разі повторного спрямування вимоги Роскомнагляду компанії загрожує штраф у розмірі від 1/20 до 1/10 річного обороту в Росії", - йдеться у листі до  Apple.

Разом із тим реалізувати цю погрозу буде непросто – напередодні Apple оголосила, що припиняє продажі у Росії у відповідь на російське вторгнення в Україну.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Останні новини
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
Усі новини...
Реклама: