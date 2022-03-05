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"Міністерство фашизму" - в РФ погрожують Apple за перейменування Міноборони

Субота, 5 березня 2022, 01:10

Роскомнадзор погрожує корпорації  Apple масштабними штрафами за перейменування у Apple Maps Міноборони РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на російський портал РБК.

У Роскомнадзорі  вважають, що тим самим корпорація порушила закон "Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації", в якому забороняється "явна неповага до суспільства, держави та органів, які здійснюють державну владу в Росії".

"В інших країнах компанія так і не змінила написання на коректне. У разі повторного спрямування вимоги Роскомнагляду компанії загрожує штраф у розмірі від 1/20 до 1/10 річного обороту в Росії", - йдеться у листі до  Apple.

Разом із тим реалізувати цю погрозу буде непросто – напередодні Apple оголосила, що припиняє продажі у Росії у відповідь на російське вторгнення в Україну.

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