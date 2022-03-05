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Samsung зупинив поставки в Росію

Анастасія КалатурСубота, 5 березня 2022, 01:05
Samsung зупинив поставки в Росію
ФОТО: GETTY

Компанія  Samsung Electronics припинила постачання в Росію "у зв'язку з поточними геополітичними подіями".

Джерело: Reuters

Деталі: Samsung також передасть 6 млн доларів, у тому числі 1 млн доларів на побутову електроніку, та  добровільні пожертвування від робітників на підтримку гуманітарних зусиль у регіоні – мова йде зокрема  про допомогу біженцям.

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За даними аналітичної компанії Counterpoint, Samsung Electronics посідає перше місце з виробництва телефонів у Росії з часткою ринку 30% у четвертому кварталі 2021 року, випереджаючи Xiaomi з 23% та Apple з 13%.

Нагадаємо: Apple припинив продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії, а також відключив у країні Apple Pay.

Теми: технологіїРосія
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