Samsung зупинив поставки в Росію

Компанія Samsung Electronics припинила постачання в Росію "у зв'язку з поточними геополітичними подіями".

Джерело: Reuters

Деталі: Samsung також передасть 6 млн доларів, у тому числі 1 млн доларів на побутову електроніку, та добровільні пожертвування від робітників на підтримку гуманітарних зусиль у регіоні – мова йде зокрема про допомогу біженцям.

За даними аналітичної компанії Counterpoint, Samsung Electronics посідає перше місце з виробництва телефонів у Росії з часткою ринку 30% у четвертому кварталі 2021 року, випереджаючи Xiaomi з 23% та Apple з 13%.

Нагадаємо: Apple припинив продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії, а також відключив у країні Apple Pay.