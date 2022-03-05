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"Слава Україні!": Джонсон звернувся до українців їхньою мовою

Ольга Глущенко Субота, 5 березня 2022, 03:49
Слава Україні!: Джонсон звернувся до українців їхньою мовою
Джонсон, скриншот

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон записав відеозвернення до українців у всьому світі, а також почав і закінчив звернення українською мовою.

Джерело: звернення Джонсона

Пряма мова: "Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах".

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Деталі: Далі Джонсон перейшов на англійську.

У своїй промові він висловив підтримку Україні від імені всієї Британії.

А також запевнив, що разом із партнерами із США та ЄС Британія продовжить посилювати санкції, "поки Росія не зупинить агресію".

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Крім того, він сказав, що майже щодня спілкується з Володимиром Зеленським, захоплюється "його спокоєм та героїзмом українського народу".

"Слава Україні!", – закінчив звернення Джонсон.

Нагадаємо: Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 10 лютого записав відео на підтримку України під час візиту в штаб-квартиру НАТО у Брюсселі в четвер.

Теми: Борис ДжонсонУкраїнавійна
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