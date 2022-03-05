"Слава Україні!": Джонсон звернувся до українців їхньою мовою

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон записав відеозвернення до українців у всьому світі, а також почав і закінчив звернення українською мовою.

Джерело: звернення Джонсона

Пряма мова: "Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах".

Деталі: Далі Джонсон перейшов на англійську.

У своїй промові він висловив підтримку Україні від імені всієї Британії.

А також запевнив, що разом із партнерами із США та ЄС Британія продовжить посилювати санкції, "поки Росія не зупинить агресію".

Крім того, він сказав, що майже щодня спілкується з Володимиром Зеленським, захоплюється "його спокоєм та героїзмом українського народу".

"Слава Україні!", – закінчив звернення Джонсон.

Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах. pic.twitter.com/Wk68dfmM8K — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022

Нагадаємо: Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 10 лютого записав відео на підтримку України під час візиту в штаб-квартиру НАТО у Брюсселі в четвер.