"Слава Україні!": Джонсон звернувся до українців їхньою мовою
Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон записав відеозвернення до українців у всьому світі, а також почав і закінчив звернення українською мовою.
Джерело: звернення Джонсона
Пряма мова: "Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах".
Деталі: Далі Джонсон перейшов на англійську.
У своїй промові він висловив підтримку Україні від імені всієї Британії.
А також запевнив, що разом із партнерами із США та ЄС Британія продовжить посилювати санкції, "поки Росія не зупинить агресію".
Крім того, він сказав, що майже щодня спілкується з Володимиром Зеленським, захоплюється "його спокоєм та героїзмом українського народу".
"Слава Україні!", – закінчив звернення Джонсон.
Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах. pic.twitter.com/Wk68dfmM8K— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022
Нагадаємо: Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 10 лютого записав відео на підтримку України під час візиту в штаб-квартиру НАТО у Брюсселі в четвер.