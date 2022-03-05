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Сингапур вніс до санкційного списку чотири російські банки

Анастасія КалатурСубота, 5 березня 2022, 03:45
Сингапур вніс до санкційного списку чотири російські банки
ФОТО: GETTY

Сингапур приєднався до санкцій проти РФ: сингапурським банкам та іншим фінансовим установам буде заборонено вести справи із чотирма російськими банками - "ВТБ", "ВЕБ", "Промзв'язокбанк", "Росія".

Джерело: The Straits Times з посиланням на МЗС Сингапуру

Деталі: Фінансові установи мають заморозити будь-які активи та кошти цих чотирьох банків.

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Санкції також передбачатимуть заборону на експорт до Росії деяких товарів, у тому числі електроніки, комп'ютерів та товарів військового призначення.

Санкції Сингапуру поширюються на всі транзакції, пов'язані з криптовалютами.

Крім того, банкам, страховикам та іншим фінансовим установам буде заборонено вести бізнес із певними секторами у самопроголошених "ЛДНР". Це транспорт, телекомунікації, енергетика та геологорозвідка, видобуток корисних копалин.

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МЗС заявив, що ці санкції та обмеження спрямовані на те, щоб обмежити здатність Росії вести війну проти України та підірвати її суверенітет.

Минулого року товарообіг Сингапуру з Росією становив $5 млрд. Основні статті експорту до Росії - електроніка та апаратура.

Теми: санкціїРосія
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