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Сингапур вніс до санкційного списку чотири російські банки

Анастасія КалатурСубота, 5 березня 2022, 04:45
ФОТО: GETTY

Сингапур приєднався до санкцій проти РФ: сингапурським банкам та іншим фінансовим установам буде заборонено вести справи із чотирма російськими банками - "ВТБ", "ВЕБ", "Промзв'язокбанк", "Росія".

Джерело: The Straits Times з посиланням на МЗС Сингапуру

Деталі: Фінансові установи мають заморозити будь-які активи та кошти цих чотирьох банків.

Санкції також передбачатимуть заборону на експорт до Росії деяких товарів, у тому числі електроніки, комп'ютерів та товарів військового призначення.

Санкції Сингапуру поширюються на всі транзакції, пов'язані з криптовалютами.

Крім того, банкам, страховикам та іншим фінансовим установам буде заборонено вести бізнес із певними секторами у самопроголошених "ЛДНР". Це транспорт, телекомунікації, енергетика та геологорозвідка, видобуток корисних копалин.

МЗС заявив, що ці санкції та обмеження спрямовані на те, щоб обмежити здатність Росії вести війну проти України та підірвати її суверенітет.

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Минулого року товарообіг Сингапуру з Росією становив $5 млрд. Основні статті експорту до Росії - електроніка та апаратура.

Теми: санкціїРосія
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