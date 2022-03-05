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РосЗМІ: гендиректор російського "Аерофлоту" покидає пост. Перевізник заперечує

Ольга Глущенко Субота, 5 березня 2022, 05:14
Полубоярінов, фото: ТАСС

Михайло Полубоярінов звільнився з посади гендиректора "Аерофлоту" РФ.

Джерело: ТАСС із посиланням на джерело у Мінтрансі РФ, РБК.ru

Деталі: Михайло Полубоярінов звільнився з посади генерального директора "Аерофлоту" РФ, один із кандидатів на його місце – нинішній гендиректор авіакомпанії "Росія" Сергій Александровський.

"Полубоярінов залишив посаду гендиректора "Аерофлоту", одним із кандидатів на його посаду є Александровський, але остаточно він ще не затверджений", - сказав співрозмовник ТАСС.

У той же час РБК.ru пише, що "Аерофлот" спростував повідомлення про відставку та від'їзд свого гендиректора Михайла Полубоярінова.

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