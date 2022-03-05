КоордиНація: в Україні запустили ресурс для пошуку інформації в часи війни

Команда волонтерів створила сторінку для швидкого та легкого пошуку інформації по Україні у часи війни.

Джерело: координаторка проєкту Поліна Гоч у Facebook

Пряма мова: "На платформі КоордиНація (попередня назва "Русский военный корабль, иди нах*й") ми зібрали всю необхідну інформацію для українців на час російсько-української війни".

Реклама:

"Для розробки платформи використовуємо достовірні джерела та постійно працюємо над її оновленням".

Деталі: Зокрема, на платформі можна знайти відповіді та корисні посилання на такі пункти:

Чим ви можете допомогти як волонтер, як долучитися до інформаційної та кіберпідтримки України?

Як евакуюватися зі свого міста і де шукати підтримки за кордоном?

Де знайти притулок, медикаменти, продукти та підтримку волонтерів?

Як діяти в небезпечних ситуаціях під час війни?

Де знайти безкоштовну психологічну допомогу?

Де стежити за новинами, як перевіряти фейки та які є корисні чат-боти?