КоордиНація: в Україні запустили ресурс для пошуку інформації в часи війни
Субота, 5 березня 2022, 04:43
Команда волонтерів створила сторінку для швидкого та легкого пошуку інформації по Україні у часи війни.
Джерело: координаторка проєкту Поліна Гоч у Facebook
Пряма мова: "На платформі КоордиНація (попередня назва "Русский военный корабль, иди нах*й") ми зібрали всю необхідну інформацію для українців на час російсько-української війни".
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"Для розробки платформи використовуємо достовірні джерела та постійно працюємо над її оновленням".
Деталі: Зокрема, на платформі можна знайти відповіді та корисні посилання на такі пункти:
- Чим ви можете допомогти як волонтер, як долучитися до інформаційної та кіберпідтримки України?
- Як евакуюватися зі свого міста і де шукати підтримки за кордоном?
- Де знайти притулок, медикаменти, продукти та підтримку волонтерів?
- Як діяти в небезпечних ситуаціях під час війни?
- Де знайти безкоштовну психологічну допомогу?
- Де стежити за новинами, як перевіряти фейки та які є корисні чат-боти?
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