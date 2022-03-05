Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

S&P обвалило кредитний рейтинг Білорусі

Ольга Глущенко Субота, 5 березня 2022, 07:05

Рейтингове агентство Standard & Poor's у п'ятницю знизило довгостроковий кредитний рейтинг Білорусі з B до CCC.

Джерело: Російська служба ВВС у Telegram із посиланням на Standard & Poor's

Деталі: Таке зниження означає, що, з погляду агентства, Білорусь має значні труднощі з виплатами за борговими зобов'язаннями.

"Міжнародні санкції, введені проти Білорусі через її участь у російському військовому вторгненні на Україну, є досить жорсткими, і ми очікуємо, що вони й надалі посилюватимуться", - пояснює агентство.

Нагадаємо: Міжнародне рейтингове агентство S&P обвалило рейтинг Росії з BB+ до відразу CCC – менше як за тиждень від останнього пониження.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Білорусьрейтингекономіка
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У менеджера російського оборонного концерну знайшли віллу у Каннах

Порошенко розповів, як домовився з Зеленським про єдність

Путін почав репресії проти ватажків ФСБ за провал в Україні – журналісти

оновлено, відеоМера Мелітополя викрали окупанти – Офіс президента 

У Міноборони кажуть, що військкомати накрила хвиля охочих стати у стрій. Просять потерпіти

Білорусь може почати вторгнення в Україну до 21:00 11 березня

Усі новини...
Білорусь
Міжнародна асоціація боксу відсторонила від поєдинків білорусів і росіян
Гімнастів Росії та Білорусі відсторонили від міжнародних змагань
На Волині затримали десантника з Білорусі
Останні новини
21:34
Полк "Азов" твердить, що знищив цілу БТГр окупантів під Маріуполем
21:31
Ердоган: Якби світ відреагував на вторгнення в Крим, війни не було б
21:28
Нам потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини – Кулеба
21:27
відеоВорог обстрілює Миколаїв
21:15
Deutsche Bahn запустив "залізничний міст" в Україну
21:05
Глава "Укрзалізниці" просить білоруських залізничників не везти техніку й війська до України
21:02
відеоПоліція схопила мародерів, що ховались серед евакуйованих жителів Бучі
21:01
Республіканці вимагають від Байдена передати винищувачі Україні
20:41
Данілов попередив білорусів: Краще бути вдома, ніж стати "вантажем 200"
20:40
В ООН мають докази використання Росією касетних боєприпасів
Усі новини...