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S&P обвалило кредитний рейтинг Білорусі

Ольга Глущенко Субота, 5 березня 2022, 06:05

Рейтингове агентство Standard & Poor's у п'ятницю знизило довгостроковий кредитний рейтинг Білорусі з B до CCC.

Джерело: Російська служба ВВС у Telegram із посиланням на Standard & Poor's

Деталі: Таке зниження означає, що, з погляду агентства, Білорусь має значні труднощі з виплатами за борговими зобов'язаннями.

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"Міжнародні санкції, введені проти Білорусі через її участь у російському військовому вторгненні на Україну, є досить жорсткими, і ми очікуємо, що вони й надалі посилюватимуться", - пояснює агентство.

Нагадаємо: Міжнародне рейтингове агентство S&P обвалило рейтинг Росії з BB+ до відразу CCC – менше як за тиждень від останнього пониження.

Теми: Білорусьрейтингекономіка
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