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ЗСУ тримають рубежі на всіх напрямках, подекуди контратакують – Сухопутні війська

Олена РощінаСубота, 5 березня 2022, 06:11

Збройні Сили України чинять опір російським окупантам на всіх напрямках, на окремих напрямках контратакують та змушують противника відступати з втратами.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України у Facebook 

Дослівно: "Розпочато десяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройними Силами України і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої зі звільнення українських міст від російських окупантів. 

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Збройні Сили України продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках, а на окремих напрямках контратакують та змушують противника відступати з втратами, порушують тилові комунікації та завдають нищівних ударів.

На жаль про всі наші успіхи ми поки що не можемо розповісти, щоб не зірвати задумане. Але повірте, у свій час все стане відомо".

Деталі: Сухопутні війська ЗСУ заявляють, що "частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку".

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Втрат противнику завдають "не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки".

Дослівно: "Стикаючись з постійним опором та усвідомлюючи протиправність своїх дій окупанти продовжують обстріли цивільного населення, завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури та житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, використовують жінок, дітей і літніх людей в якості "живого щита". 

Не покидають спроб створити у власному інформаційному просторі картину визвольного "бліцкригу", продовжують розповсюджувати тотальну брехню через підвладні ЗМІ, вживають заходів щодо приховування втрат в особовому складі та техніці, шляхом блокування доступу населення до правдивої та об’єктивної інформації".

Теми: війнаЗбройні силиарміяРосія
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