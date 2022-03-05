Окупанти захопили будівлю міськради Енергодара
Субота, 5 березня 2022, 08:34
В Енергодарі російські загарбники розбили вікно, пролізли до будівлі міськради та зачинилися зсередини.
Джерело: мер міста Дмитро Орлов
Пряма мова Орлова: "О 8.00 міська влада у повному складі прийшла на роботу, але потрапити в будівлю мерії ми не змогли.
Окупанти замкнули двері. Будемо організовувати інше місце для роботи, щоб забезпечити життєдіяльність Енергодара в умовах окупації. Попри все Енергодар був і лишається Україною".
Деталі: На відео видно розбите скло у вхідних дверях.
Міськрада працюватиме в піцерії, але наголошує, що під українським прапором.
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