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Окупанти захопили будівлю міськради Енергодара

Роман ПетренкоСубота, 5 березня 2022, 08:34
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В Енергодарі російські загарбники розбили вікно, пролізли до будівлі міськради та зачинилися зсередини.

Джерело: мер міста Дмитро Орлов

Пряма мова Орлова: "О 8.00 міська влада у повному складі прийшла на роботу, але потрапити в будівлю мерії ми не змогли.

Окупанти замкнули двері. Будемо організовувати інше місце для роботи, щоб забезпечити життєдіяльність Енергодара в умовах окупації. Попри все Енергодар був і лишається Україною".

Деталі: На відео видно розбите скло у вхідних дверях.

Міськрада працюватиме в піцерії, але наголошує, що під українським прапором.

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Теми: ЗапоріжжяРосіявійна
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