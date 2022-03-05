Окупанти захопили будівлю міськради Енергодара

В Енергодарі російські загарбники розбили вікно, пролізли до будівлі міськради та зачинилися зсередини.

Джерело: мер міста Дмитро Орлов

Пряма мова Орлова: "О 8.00 міська влада у повному складі прийшла на роботу, але потрапити в будівлю мерії ми не змогли.

Окупанти замкнули двері. Будемо організовувати інше місце для роботи, щоб забезпечити життєдіяльність Енергодара в умовах окупації. Попри все Енергодар був і лишається Україною".

Деталі: На відео видно розбите скло у вхідних дверях.

Міськрада працюватиме в піцерії, але наголошує, що під українським прапором.