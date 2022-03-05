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Відомі маршрути евакуації з Маріуполя та Волновахи. Росіяни під час тиші можуть просуватися вперед

Роман Петренко, Євген РуденкоСубота, 5 березня 2022, 09:41
Відомі маршрути евакуації з Маріуполя та Волновахи. Росіяни під час тиші можуть просуватися вперед
мапа УП

Віцепрем'єр та очільниця МінТОТ Ірина Верещук назвала маршрути, за якими вивезуть людей з Маріуполя та Волновахи. Збройні сили повідомляють, що росіяни можуть використати режим "тиші", аби просуватися вперед.

Джерело: Верещук в ефірі телемарафону

Пряма мова Верещук: "Ми досягли домовленостей про створення гуманітарного коридору з 9:00 ранку за українським часом, сьогодні, 5 березня, у двох напрямках: Волноваха і Маріуполь. Ми погодили за посередництвом Червоного Хреста маршрути і отримали підтвердженні від російської сторони.

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Станом на зараз маршрути будуть відбуватися двома напрямками.

Маріуполь-Нікольске-Розівка-Більмак-Пологи-Оріхів-Запоріжжя - це перший канал, ми плануємо вивезти понад 200 тис. людей.

Наступний маршрут: Волноваха-Валер’янівка-Новоандріївка-Кирилівка-Вугледар-Покровськ-Запоріжжя. Тут ми плануємо евакуювати понад 15 тис. осіб. Червоний Хрест забезпечує гарантії режиму припинення вогню. Червоний Хрест буде присутній на чолі колони.

ВІДЕО ДНЯ

Місцеві адміністрації розпочали режим оповіщення і збору. Точки збору - центральні площі Волновахи та Маріуполя.

Але наші військові повідомляють, що в районі заявлених маршрутів російські війська використовують режим тиші і просуваються вперед. Ми зараз перевіряємо цю інформацію. Я хочу звернутися до російської влади. Ми домовились за посередництвом Червоного Хреста, використовуючи міжнародні конвенції про те, що буде дотримано режим тиші. Там немає бути жодних просувань російських військ. Ми використовуємо такий канал, щоб евакуювати жінок та дітей".

Теми: війнаМаріуполь
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