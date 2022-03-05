В Енергодарі відновили водопостачання і електрику, тепла нема – мер
В Енергодарі Запорізької області відсутнє опалення у всьому місті, електропостачання, водопостачання, водовідведення є.
Джерело: Дмитро Орлов в ефірі телемарафону
Пряма мова: "У нас були під час обстрілів тимчасові проблеми зі світлом та водопостачанням. Але завдяки пожежникам і рятувальникам нам вдалося оперативно відреагувати. Вчора місто отримало повне водопостачання і електрозабезпечення".
Деталі: За його словами, Запорізька атомна теплова станція працює у штатному режимі. Працюють два блоки атомної станції і два теплової. Радіаційний фон в нормі.
Орлов повідомив, що зараз міськвиконком виконує свої обов’язки, хоч і не в будівлі міськради, яку захопили російськи загарбники, щоб забезпечити місто всім необхідним. Зараз вже ведуть роботи щодо підключення міста до опалення.
Мер каже, що зв'язків з окупантами в нього немає і виходити на них у нього немає можливості.
Пряма мова: "Стосовно настроїв енергодарців можу сказати тільки одне: вони не змінилися".
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"