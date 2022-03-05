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В Енергодарі відновили водопостачання і електрику, тепла нема – мер

Євген КізіловСубота, 5 березня 2022, 09:55

В Енергодарі Запорізької області відсутнє опалення у всьому місті, електропостачання, водопостачання, водовідведення є.

Джерело: Дмитро Орлов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "У нас були під час обстрілів тимчасові проблеми зі світлом та водопостачанням. Але завдяки пожежникам і рятувальникам нам вдалося оперативно відреагувати. Вчора місто отримало повне водопостачання і електрозабезпечення".

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Деталі: За його словами, Запорізька атомна теплова станція працює у штатному режимі. Працюють два блоки атомної станції і два теплової. Радіаційний фон в нормі.

Орлов повідомив, що зараз міськвиконком виконує свої обов’язки, хоч і не в будівлі міськради, яку захопили російськи загарбники, щоб забезпечити місто всім необхідним. Зараз вже ведуть роботи щодо підключення міста до опалення.

Мер каже, що зв'язків з окупантами в нього немає і виходити на них у нього немає можливості.

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Пряма мова: "Стосовно настроїв енергодарців можу сказати тільки одне: вони не змінилися".

Теми: Запоріжжяенергетикаводавійна
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