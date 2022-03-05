На маршруті евакуації з Маріуполя продовжуються бої
Режим "тиші" не підтверджено на всьому шляху евакуації мирних жителів із Маріуполя та Волновахи, з російськими військами тривають переговори.
Джерело: голова Донецької ОДА Павло Кириленко
Пряма мова: "Станом на 10:55 підтвердження тиші отримано лише на території Донецької області. Далі за маршрутом слідування, у Запорізькій області, точаться бої.
Ведемо переговори із російською стороною про підтвердження режиму тиші по усьому маршруту евакуації мирного населення із Маріуполя".
Деталі: Кириленко закликав орієнтуватися лише на офіційну інформацію.
"Азов" повідомив, що рішення про евакуацію жителів Маріуполя ще не прийнято, бо не введено режим "припинення вогню".
Увага!!!
Шановні мешканці міста Маріуполь. Рішення про евакуацію місцевого населення ще не прийнято. Не введено режим «припинення вогню». Тому захисники Маріуполя закликають маріупольців дочекатися інформації від військових та не залишати місто без гарантій припинення вогню. pic.twitter.com/pDNryr18a9— АЗОВ (@Polk_Azov) March 5, 2022
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"