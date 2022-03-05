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На маршруті евакуації з Маріуполя продовжуються бої 

Олена РощінаСубота, 5 березня 2022, 11:25

Режим "тиші" не підтверджено на всьому шляху евакуації мирних жителів із Маріуполя та Волновахи, з російськими військами тривають переговори. 

Джерело: голова Донецької ОДА Павло Кириленко

Пряма мова: "Станом на 10:55 підтвердження тиші отримано лише на території Донецької області. Далі за маршрутом слідування, у Запорізькій області, точаться бої. 

Ведемо переговори із російською стороною про підтвердження режиму тиші по усьому маршруту евакуації мирного населення із Маріуполя".

Деталі: Кириленко закликав орієнтуватися лише на офіційну інформацію. 

"Азов" повідомив, що рішення про евакуацію жителів Маріуполя ще не прийнято, бо не введено режим "припинення вогню".

Теми: Маріупольвійна
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