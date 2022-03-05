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Впевнений, що скоро скажемо людям: "Повертайтеся, загрози немає" – Зеленський

Субота, 5 березня 2022, 10:39

Україні вдалося не допустити гуманітарної кризи на кордоні.

Джерело: звернення Володимира Зеленського

Пряма мова: "Нам вдалося не допустити гуманітарної кризи на кордоні. Вдалося організувати ситуацію так, щоб тисячі українських жінок і дітей отримали гідне ставлення.

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Ніхто не питає, якої вони національності. Якої вони віри. Скільки в них грошей. Фактично у нас більше немає кордону з дружньою Польщею. Бо ми разом на стороні добра. Нам не до кордонів".

Деталі: Президент України подякував президенту Польщі Анджею Дуді та його дружині за рішучу допомогу нашій країні у час війни. 

Пряма мова: "Я впевнений, що вже скоро ми зможемо сказати нашим людям: повертайтеся! Повертайтеся з Польщі, з Румунії, Словаччини та всіх інших дружніх країн. Повертайтеся, бо загрози більше немає".

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Деталі: Зеленський також поінформував, що влада вже думає про те, як оживити українські міста й відновити економіку після війни. 

Пряма мова: "Я говорив з головою Світового банку Девідом Малпассом, виконавчим директором МВФ Крісталіною Георгієвою. Маємо згоду між найбільшими фінансовими інституціями заради підтримки України.

Вже є рішення про невідкладну допомогу та про десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни. І це тільки перші рішення. Я підкреслюю це – тільки перші".

Теми: ЗеленськийвійнаПольщаМВФ
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