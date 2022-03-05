Blooomberg призупиняє роботу своїх журналістів у Росії

Агентство Blooomberg вирішило призупинити роботу своїх журналістів у Росії у зв’язку з новим законодавством, яке криміналізує поширення "неправдивої інформації" про російську армію та вторгнення в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

"Ми з великим жалем вирішили призупинити збір фактів у Росії", - повідомив редактор Джон Міклетвейт.

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Він зазначив, що новий закон, підписаний Путіним у п’ятнцю, "схоже написаний для того, щоб зробити з кожного незалежного журналіста злочинця, що унеможливлює продовження якоїсь справжньої журналістики в країні".

Про призупинення діяльності у РФ також оголосило американське CNN, канадське CBC/Radio Canada та британський суспільний мовник BBC.

Також 4 березня Москва анонсувала блокування соцмереж Facebook і "обмеження доступу" до Twitter.