Зеленський закликав усіх, хто може захищати міста, залишатись і захищати

Президент Володимир Зеленський закликав усіх українців у Маріуполі, Волновасі та інших містах, які можуть захищати свої міста, залишатися там і захищати свою територію.

Джерело: відеозвернення Зеленського вранці 5 березня

Пряма мова Зеленського: "Гуманітарні коридори мають працювати сьогодні. Маріуполь і Волноваха. Щоб урятувати людей. Жінок, дітей, людей старшого віку. Щоб дати продукти харчування й ліки тим, хто залишається. Наша допомога – вже в дорозі.

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Усі, хто потребує допомоги, повинні мати змогу вийти. Хто хоче.

Усі, хто може захищати своє місто, повинні продовжувати боротьбу. Повинні. Бо якщо всі підуть, то чиє тоді буде це місто?".

Деталі: Зеленський нагадав, що ЗСУ хоробро тримають усі ключові напрямки нашої оборони, контратакують окупантів під Харковом, тримають Миколаїв, Київ, Чернігівщину, Сумщину, Донбас.

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За словами президента, захисники завдають окупантам таких втрат, яких вони не бачили і в найстрашнішому сні.

Зеленський заявив, що захоплюється кожним українцем, кожною українкою, які протестують – які з національним прапором ідуть проти танків ворога і" показують російським військовим, що вони програють".

Президент підкреслив, що "неможливо виграти в людей, які без зброї в руках зупиняють військову техніку, і які відмовляються брати будь-що з рук окупантів".