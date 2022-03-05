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Зеленський закликав усіх, хто може захищати міста, залишатись і захищати

Ірина БалачукСубота, 5 березня 2022, 11:44
Володимир Зеленський. Фото з Instagram

Президент Володимир Зеленський закликав усіх українців у Маріуполі, Волновасі та інших містах, які можуть захищати свої міста, залишатися там і захищати свою територію.

Джерело: відеозвернення Зеленського вранці 5 березня

Пряма мова Зеленського: "Гуманітарні коридори мають працювати сьогодні. Маріуполь і Волноваха. Щоб урятувати людей. Жінок, дітей, людей старшого віку. Щоб дати продукти харчування й ліки тим, хто залишається. Наша допомога – вже в дорозі.

Усі, хто потребує допомоги, повинні мати змогу вийти. Хто хоче.

Усі, хто може захищати своє місто, повинні продовжувати боротьбу. Повинні. Бо якщо всі підуть, то чиє тоді буде це місто?".

Деталі: Зеленський нагадав, що ЗСУ хоробро тримають усі ключові напрямки нашої оборони, контратакують окупантів під Харковом, тримають Миколаїв, Київ, Чернігівщину, Сумщину, Донбас.

За словами президента, захисники завдають окупантам таких втрат, яких вони не бачили і в найстрашнішому сні.

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Зеленський заявив, що захоплюється кожним українцем, кожною українкою, які протестують – які з національним прапором ідуть проти танків ворога і" показують російським військовим, що вони програють".

Президент підкреслив, що "неможливо виграти в людей, які без зброї в руках зупиняють військову техніку, і які відмовляються брати будь-що з рук окупантів".

Теми: ЗеленськийМаріупольВолновахавійна
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