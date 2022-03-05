Удар по Білій Церкві: окупанти зруйнували будинки в приватному секторі
Субота, 5 березня 2022, 12:00
Вранці 5 березня російські окупанти здійснили авіаудар по Білій Церкві в Київській області, знищили будівлі у приватному секторі, є потерпілі.
Джерело: міський голова Геннадій Дикий, поліція Київської області
Пряма мова Дикого: "Щойно стався ракетний удар. Влучили в приватний сектор. Зараз шукаємо людей. Будьте обрежені й слухайте сигнал тривоги".
Деталі: Поліція повідомила, що внаслідок авіаудару по Білій Церкві "пошкоджено майже 20 житлових будинків, є потерпілі".
Інформація уточнюється.
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Поліція та працівники ДСНС на місці події допомагають громадянам подолати наслідки вибуху.