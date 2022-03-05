Удар по Білій Церкві: окупанти зруйнували будинки в приватному секторі

Вранці 5 березня російські окупанти здійснили авіаудар по Білій Церкві в Київській області, знищили будівлі у приватному секторі, є потерпілі.

Джерело: міський голова Геннадій Дикий, поліція Київської області

Пряма мова Дикого: "Щойно стався ракетний удар. Влучили в приватний сектор. Зараз шукаємо людей. Будьте обрежені й слухайте сигнал тривоги".

Реклама:

Деталі: Поліція повідомила, що внаслідок авіаудару по Білій Церкві "пошкоджено майже 20 житлових будинків, є потерпілі".

Інформація уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

Поліція та працівники ДСНС на місці події допомагають громадянам подолати наслідки вибуху.