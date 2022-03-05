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Під Черніговом збили ворожий штурмовик: одного пілота взяли живим, другий загинув

Валентина РоманенкоСубота, 5 березня 2022, 11:09

Поблизу Чернігівщини українські військові збили ворожий літак.

Джерело:  Оперативне командування "Північ", джерела УП

Дослівно: "Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик! Подробиці згодом.

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Деталі: За даними УП, пілота взяли живим. Другий пілот загинув. Як повідомляє ДПСУ, це спільна вогнева робота прикордонників і ЗСУ: збито літак СУ-34.

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Теми: війна
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