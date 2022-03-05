Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Черніговом збили ворожий штурмовик: одного пілота взяли живим, другий загинув

Валентина РоманенкоСубота, 5 березня 2022, 12:09

Поблизу Чернігівщини українські військові збили ворожий літак.

Джерело:  Оперативне командування "Північ", джерела УП

Дослівно: "Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик! Подробиці згодом.

Деталі: За даними УП, пілота взяли живим. Другий пілот загинув. Як повідомляє ДПСУ, це спільна вогнева робота прикордонників і ЗСУ: збито літак СУ-34.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: війна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Назад у 90-ті": Зеленський пообіцяв росіянам дефіцит валюти і бідність

Кулеба: МАГАТЕ повинно сказати росіянам “киш” з українських АЕС

відеоДепутата Куницького скрутили на блокпості

Українські захисники підбили ще одного полковника РФ, але його врятували кадировці

відеоНа Київщині знищили ворожий пункт управління – працює Байрактар

відео, оновленоВорог обстріляв Миколаїв, минулося без жертв

Усі новини...
війна
Куди звертатися біженцям, які виїжджають в інші регіони України – список телефонів
Російського льотчика, збитого під Черніговом, взяли в полон
Росіяни вбили Героя України Чибінєєва під Гостомелем
Останні новини
02:58
Кабмін прийняв рішення, щоб уникнути дефіциту пального і стримати ціни на нього
02:32
Українська авіація уразила російський Су-34 і ще п’ять ворожих цілей
02:20
Джордж Сорос: Сі Цзіньпін благословив війну Путіна
02:05
Зеленський та Байден провели найдовшу розмову
01:59
фото, відеоНа Сумщині тероборона голіруч відібрала у ворога 3 танки і САУ – голова ОДА
01:39
Росія провокує Білорусь на війну проти України – Генштаб
01:30
У Росії солдата-строковика не відправили на війну в Україну після звернень матері
01:23
"Назад у 90-ті": Зеленський пообіцяв росіянам дефіцит валюти і бідність
01:04
Під нові санкції США потрапили топпосадовці російського ВТБ та банку "Росія"
01:01
ЗСУ дадуть Росії відповідь за кожну хвилину страждань людей у Маріуполі – Зеленський
Усі новини...