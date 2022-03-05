Під Черніговом збили ворожий штурмовик: одного пілота взяли живим, другий загинув
Субота, 5 березня 2022, 12:09
Поблизу Чернігівщини українські військові збили ворожий літак.
Джерело: Оперативне командування "Північ", джерела УП
Дослівно: "Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик! Подробиці згодом.
Під Черніговом збили черговий російський штурмовик pic.twitter.com/VXUH0Vi7gf
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 5, 2022
Деталі: За даними УП, пілота взяли живим. Другий пілот загинув. Як повідомляє ДПСУ, це спільна вогнева робота прикордонників і ЗСУ: збито літак СУ-34.
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