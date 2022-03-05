Пєсков каже, що Путіна не можуть нормально показати по ТБ, бо "він не актор"
Субота, 5 березня 2022, 11:44
Речник російського президента Дмитро Пєсков переконує, що Володимира Путіна можна побачити на телебаченні лише на нарадах, бо він "не любить, коли йому заважають".
Джерело: заява Пєскова, яку цитують "Риа новости" у Telegram
Пряма мова: "Ми обов'язково постараємося більше показувати. Але річ у тому, що все таки Путін не актор. Президент працює і не любить, коли йому заважають, коли він веде важливі міжнародні переговори телефоном".
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Деталі: Російські журналісти запитували речника Путіна, чому по телебаченню російського президента показують виключно на нарадах, а не тоді, коли він, наприклад, розмовляє телефоном з лідерами інших країн.