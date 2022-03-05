Пєсков каже, що Путіна не можуть нормально показати по ТБ, бо "він не актор"

Речник російського президента Дмитро Пєсков переконує, що Володимира Путіна можна побачити на телебаченні лише на нарадах, бо він "не любить, коли йому заважають".

Джерело: заява Пєскова, яку цитують "Риа новости" у Telegram

Пряма мова: "Ми обов'язково постараємося більше показувати. Але річ у тому, що все таки Путін не актор. Президент працює і не любить, коли йому заважають, коли він веде важливі міжнародні переговори телефоном".

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Деталі: Російські журналісти запитували речника Путіна, чому по телебаченню російського президента показують виключно на нарадах, а не тоді, коли він, наприклад, розмовляє телефоном з лідерами інших країн.