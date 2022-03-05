Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пєсков каже, що Путіна не можуть нормально показати по ТБ, бо "він не актор"

Роман КравецьСубота, 5 березня 2022, 12:44

Речник російського президента Дмитро Пєсков переконує, що Володимира Путіна можна побачити на телебаченні лише на нарадах, бо він "не любить, коли йому заважають".

Джерело: заява Пєскова, яку цитують "Риа новости" у Telegram

Пряма мова: "Ми обов'язково постараємося більше показувати. Але річ у тому, що все таки Путін не актор. Президент працює і не любить, коли йому заважають, коли він веде важливі міжнародні переговори телефоном".

Деталі: Російські журналісти запитували речника Путіна, чому по телебаченню російського президента показують виключно на нарадах, а не тоді, коли він, наприклад, розмовляє телефоном з лідерами інших країн.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ПутінвійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Назад у 90-ті": Зеленський пообіцяв росіянам дефіцит валюти і бідність

Кулеба: МАГАТЕ повинно сказати росіянам “киш” з українських АЕС

відеоДепутата Куницького скрутили на блокпості

Українські захисники підбили ще одного полковника РФ, але його врятували кадировці

відеоНа Київщині знищили ворожий пункт управління – працює Байрактар

відео, оновленоВорог обстріляв Миколаїв, минулося без жертв

Усі новини...
Путін
Речник Путіна бідкається, що з РФ йде іноземний бізнес
Війна пішла не за планом Путіна, Україна здатна перемогти – Блінкен
"Росія надіється": У Путіна чекають нових переговорів з Україною
Останні новини
03:40
Colgate обмежила продажі в Росії
03:23
фотоУ центрі Чернігова російські загарбники розбомбили готель "Україна"
02:58
Кабмін прийняв рішення, щоб уникнути дефіциту пального і стримати ціни на нього
02:32
Українська авіація уразила російський Су-34 і ще п’ять ворожих цілей
02:20
Джордж Сорос: Сі Цзіньпін благословив війну Путіна
02:05
Зеленський та Байден провели найдовшу розмову
01:59
фото, відеоНа Сумщині тероборона голіруч відібрала у ворога 3 танки і САУ – голова ОДА
01:39
Росія провокує Білорусь на війну проти України – Генштаб
01:30
У Росії солдата-строковика не відправили на війну в Україну після звернень матері
01:23
"Назад у 90-ті": Зеленський пообіцяв росіянам дефіцит валюти і бідність
Усі новини...