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Пєсков каже, що Путіна не можуть нормально показати по ТБ, бо "він не актор"

Роман КравецьСубота, 5 березня 2022, 11:44

Речник російського президента Дмитро Пєсков переконує, що Володимира Путіна можна побачити на телебаченні лише на нарадах, бо він "не любить, коли йому заважають".

Джерело: заява Пєскова, яку цитують "Риа новости" у Telegram

Пряма мова: "Ми обов'язково постараємося більше показувати. Але річ у тому, що все таки Путін не актор. Президент працює і не любить, коли йому заважають, коли він веде важливі міжнародні переговори телефоном".

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Деталі: Російські журналісти запитували речника Путіна, чому по телебаченню російського президента показують виключно на нарадах, а не тоді, коли він, наприклад, розмовляє телефоном з лідерами інших країн.

Теми: ПутінвійнаРосія
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