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Росіяни порушили домовленості про "зелений коридор" з Маріуполя, евакуація переноситься

Валентина РоманенкоСубота, 5 березня 2022, 12:51

Російська сторона порушила домовленості про "зелений коридор" з Маріуполя і почала обстріл, евакуація переноситься.

Джерело: Маріупольська міськрада

Дослівно: "У зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріл як самого Маріуполя, так і його околиць, з метою безпеки евакуація населення переноситься.

Просимо всіх маріупольців розходитись і прямувати до місць укриття. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом. На даний момент йдуть переговори з Російською Федерацією щодо встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору.

Також інформуватимуть жителів міста поліцейські за допомогою гучномовців.

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Теми: Маріуполь
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