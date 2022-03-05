Росіяни порушили домовленості про "зелений коридор" з Маріуполя, евакуація переноситься
Субота, 5 березня 2022, 11:51
Російська сторона порушила домовленості про "зелений коридор" з Маріуполя і почала обстріл, евакуація переноситься.
Джерело: Маріупольська міськрада
Дослівно: "У зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріл як самого Маріуполя, так і його околиць, з метою безпеки евакуація населення переноситься.
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Просимо всіх маріупольців розходитись і прямувати до місць укриття. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом. На даний момент йдуть переговори з Російською Федерацією щодо встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору.
Також інформуватимуть жителів міста поліцейські за допомогою гучномовців.
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