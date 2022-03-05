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СБУ під час затримання застрелила українського переговорника в Гомелі – джерела

Роман КравецьСубота, 5 березня 2022, 13:01

При затриманні Служба безпеки України застрелила члена української переговорної делегації в Гомелі Дениса Кірєєва. Його підозрювали у державній зраді.

Джерело: Високопоставлені співрозмовники у силовому блоці та у політичних колах

Пряма мова: "Він уже небіжчик". 

Деталі: За словами співрозмовників у політичних колах, Служба безпеки мала чіткі дані державної зради Кірєєва, зокрема телефонні переговори. 

Пряма мова іншого джерела: "Він був агентом. Самі знаєте за що вбивають агентів".

Деталі: Крієєв брав участь у переговорах делегацій України та Росії в Гомелі 28 лютого. Як він опинився в складі української делегації та за що конкретно відповідав – наразі невідомо. 

З відкритих джерел відомо, що Кірєєв був банкіром. В 2010-2014 роках працював першим заступником голови правління "Ощадбанку", а до того був членом наглядової ради "Укрексімбанку".

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Теми: СБУвійнаРосіявбивство
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