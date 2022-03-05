Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ під час затримання застрелила українського переговорника в Гомелі – джерела

Роман КравецьСубота, 5 березня 2022, 12:01
СБУ під час затримання застрелила українського переговорника в Гомелі – джерела

При затриманні Служба безпеки України застрелила члена української переговорної делегації в Гомелі Дениса Кірєєва. Його підозрювали у державній зраді.

Джерело: Високопоставлені співрозмовники у силовому блоці та у політичних колах

Пряма мова: "Він уже небіжчик". 

Реклама:

Деталі: За словами співрозмовників у політичних колах, Служба безпеки мала чіткі дані державної зради Кірєєва, зокрема телефонні переговори. 

Пряма мова іншого джерела: "Він був агентом. Самі знаєте за що вбивають агентів".

Деталі: Крієєв брав участь у переговорах делегацій України та Росії в Гомелі 28 лютого. Як він опинився в складі української делегації та за що конкретно відповідав – наразі невідомо. 

ВІДЕО ДНЯ

З відкритих джерел відомо, що Кірєєв був банкіром. В 2010-2014 роках працював першим заступником голови правління "Ощадбанку", а до того був членом наглядової ради "Укрексімбанку".

Теми: СБУвійнаРосіявбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
СБУ
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: