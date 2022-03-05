СБУ під час затримання застрелила українського переговорника в Гомелі – джерела

При затриманні Служба безпеки України застрелила члена української переговорної делегації в Гомелі Дениса Кірєєва. Його підозрювали у державній зраді.

Джерело: Високопоставлені співрозмовники у силовому блоці та у політичних колах

Пряма мова: "Він уже небіжчик".

Деталі: За словами співрозмовників у політичних колах, Служба безпеки мала чіткі дані державної зради Кірєєва, зокрема телефонні переговори.

Пряма мова іншого джерела: "Він був агентом. Самі знаєте за що вбивають агентів".

Деталі: Крієєв брав участь у переговорах делегацій України та Росії в Гомелі 28 лютого. Як він опинився в складі української делегації та за що конкретно відповідав – наразі невідомо.

З відкритих джерел відомо, що Кірєєв був банкіром. В 2010-2014 роках працював першим заступником голови правління "Ощадбанку", а до того був членом наглядової ради "Укрексімбанку".