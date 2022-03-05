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Росіяни вбили Героя України Чибінєєва під Гостомелем

Роман ПетренкоСубота, 5 березня 2022, 12:02
Росіяни вбили Героя України Чибінєєва під Гостомелем
чибінєєв, фото з вікіпедії

У свій день народження 3 березня був вбити Герой України капітан Валерій Чибінєєв з позивним "Каракурт". Йому було 34 роки.

Джерело: ветеран АТО В’ячеслав Зайцев, адвокат Масі Наєм у Facebook

Пряма мова Зайцева: "Під Гостомелем загинув Герой України капітан Чибінєєв Валерій Вікторович. Валерій був круглий сирота, уродженцем Бердянська, його Почесним жителем.

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Він вихованець запорізького ліцею "Захисник". Декілька років тому загинув на Донбасі його єдиний брат".

Довідково: Чибінєєв був командиром роти снайперів 79-й окремої десантно- штурмової бригади десантних військ ЗСУ.. 

У січні 2015 року обороняв Донецький аеропорт поблизу злітної смуги летовища.

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Звання Герой України отримав у серпні 2016 року.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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