Росіяни вбили Героя України Чибінєєва під Гостомелем

У свій день народження 3 березня був вбити Герой України капітан Валерій Чибінєєв з позивним "Каракурт". Йому було 34 роки.

Джерело: ветеран АТО В’ячеслав Зайцев, адвокат Масі Наєм у Facebook

Пряма мова Зайцева: "Під Гостомелем загинув Герой України капітан Чибінєєв Валерій Вікторович. Валерій був круглий сирота, уродженцем Бердянська, його Почесним жителем.

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Він вихованець запорізького ліцею "Захисник". Декілька років тому загинув на Донбасі його єдиний брат".

Довідково: Чибінєєв був командиром роти снайперів 79-й окремої десантно- штурмової бригади десантних військ ЗСУ..

У січні 2015 року обороняв Донецький аеропорт поблизу злітної смуги летовища.

ВІДЕО ДНЯ

Звання Герой України отримав у серпні 2016 року.