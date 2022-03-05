Росіяни вбили Героя України Чибінєєва під Гостомелем
Субота, 5 березня 2022, 12:02
У свій день народження 3 березня був вбити Герой України капітан Валерій Чибінєєв з позивним "Каракурт". Йому було 34 роки.
Джерело: ветеран АТО В’ячеслав Зайцев, адвокат Масі Наєм у Facebook
Пряма мова Зайцева: "Під Гостомелем загинув Герой України капітан Чибінєєв Валерій Вікторович. Валерій був круглий сирота, уродженцем Бердянська, його Почесним жителем.
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Він вихованець запорізького ліцею "Захисник". Декілька років тому загинув на Донбасі його єдиний брат".
Довідково: Чибінєєв був командиром роти снайперів 79-й окремої десантно- штурмової бригади десантних військ ЗСУ..
У січні 2015 року обороняв Донецький аеропорт поблизу злітної смуги летовища.
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Звання Герой України отримав у серпні 2016 року.