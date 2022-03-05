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Росіяни вбили Героя України Чибінєєва під Гостомелем

Роман ПетренкоСубота, 5 березня 2022, 13:02
чибінєєв, фото з вікіпедії

У свій день народження 3 березня був вбити Герой України капітан Валерій Чибінєєв з позивним "Каракурт". Йому було 34 роки.

Джерело: ветеран АТО В’ячеслав Зайцев, адвокат Масі Наєм у Facebook

Пряма мова Зайцева: "Під Гостомелем загинув Герой України капітан Чибінєєв Валерій Вікторович. Валерій був круглий сирота, уродженцем Бердянська, його Почесним жителем.

Він вихованець запорізького ліцею "Захисник". Декілька років тому загинув на Донбасі його єдиний брат".

Довідково: Чибінєєв був командиром роти снайперів 79-й окремої десантно- штурмової бригади десантних військ ЗСУ.. 

У січні 2015 року обороняв Донецький аеропорт поблизу злітної смуги летовища.

Звання Герой України отримав у серпні 2016 року.

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Теми: Збройні силивійнаРосія
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