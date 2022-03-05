Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог підготував новий фейк про нібито секретну тюрму СБУ і ЦРУ

Альона Мазуренко Субота, 5 березня 2022, 13:01

Служба безпеки попереджає про черговий фейк окупантів, які вирішили підготувати сюжет про нібиту секретну тюрму СБУ та ЦРУ на території України.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Очікуємо вкиди про діяльність "секретної тюрми СБУ/ЦРУ" на українській території. Нібито її ув’язнені, котрі потрапили в полон ЗСУ, передадуть відео з тюрми.

Реклама:

А от роль "ув’язнених" для цієї постановки візьмуть на себе бойовики ОРДЛО із колишніх військових дезертирів чи злочинців".

Деталі: Крім того, окупанти у соцмережах створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади.

На цих сторінках вороги публікують відео, де нібито наші посадовці чи військові під загрозою фізичного насильства закликають співпрацювати з окупантами чи розповідають про капітуляцію Києва.

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти також ретранслюють росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання у Херсоні та Мелітополі.

У СБУ радять не вмикати й не слухати цю пропаганду, бо – "шкідливо для здоров’я".

Теми: СБУв'язницяРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
СБУ
Настоятель храму УПЦ МП на Житомирщині роздавав вірянам кремлівські "агітки" – СБУ
Коломойському вручили підозру
СБУ затримала снайпера, який мав убити командування ЗСУ у Запорізькій області 9 травня
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: