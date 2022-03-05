Ворог підготував новий фейк про нібито секретну тюрму СБУ і ЦРУ

Служба безпеки попереджає про черговий фейк окупантів, які вирішили підготувати сюжет про нібиту секретну тюрму СБУ та ЦРУ на території України.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Очікуємо вкиди про діяльність "секретної тюрми СБУ/ЦРУ" на українській території. Нібито її ув’язнені, котрі потрапили в полон ЗСУ, передадуть відео з тюрми.

А от роль "ув’язнених" для цієї постановки візьмуть на себе бойовики ОРДЛО із колишніх військових дезертирів чи злочинців".

Деталі: Крім того, окупанти у соцмережах створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади.

На цих сторінках вороги публікують відео, де нібито наші посадовці чи військові під загрозою фізичного насильства закликають співпрацювати з окупантами чи розповідають про капітуляцію Києва.

Окупанти також ретранслюють росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання у Херсоні та Мелітополі.

У СБУ радять не вмикати й не слухати цю пропаганду, бо – "шкідливо для здоров’я".