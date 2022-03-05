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Російські літаки жорстко бомблять цивільну інфраструктуру Харкова

Валентина Романенко, Роман РоманюкСубота, 5 березня 2022, 19:25

Російська авіація продовжує бомбардувати Харків, зокрема центр міста, знищено будівлю спорткомплексу Харківського національного університету ім. Каразіна "Уніфехт". 

Джерело: заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у коментарі УП, поліція Харківської області

Пряма мова: "Кілька хвилин тому з авіації накрили Уніфехт - харківську тренувальну базу для, зокрема, членів нашої олімпійської делегації, за адресою Отакара Яроша, 14. Абсолютно цивільна інфраструктура, житловий район".

Деталі: Це частина Харківського університету ім Каразіна. За словами Семенухи, російські літаки продовжують жорстко бомбити місто, особливо центральну частину.

Пізніше в поліції Харківської області повідомили, що будівля спорткомплексу Харківського національного університету ім. Каразіна "Уніфехт" знищена внаслідок удару ворожої авіації.

 

На місце руйнації виїжджали слідчі ГУНП в Харківській області. Поліцейські провели огляд, зібрали речові докази та зафіксували усі деталі.

 

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Теми: Харківвійна
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