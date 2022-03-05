Російські літаки жорстко бомблять цивільну інфраструктуру Харкова

Російська авіація продовжує бомбардувати Харків, зокрема центр міста, знищено будівлю спорткомплексу Харківського національного університету ім. Каразіна "Уніфехт".

Джерело: заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у коментарі УП, поліція Харківської області

Пряма мова: "Кілька хвилин тому з авіації накрили Уніфехт - харківську тренувальну базу для, зокрема, членів нашої олімпійської делегації, за адресою Отакара Яроша, 14. Абсолютно цивільна інфраструктура, житловий район".

Деталі: Це частина Харківського університету ім Каразіна. За словами Семенухи, російські літаки продовжують жорстко бомбити місто, особливо центральну частину.

Пізніше в поліції Харківської області повідомили, що будівля спорткомплексу Харківського національного університету ім. Каразіна "Уніфехт" знищена внаслідок удару ворожої авіації.

На місце руйнації виїжджали слідчі ГУНП в Харківській області. Поліцейські провели огляд, зібрали речові докази та зафіксували усі деталі.