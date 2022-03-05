Глава Миколаївщини заявив про 3 збиті вертольоти ворога. ВМС плюсують ще один

У Миколаївській області українські захисники збили чотири ворожі вертольоти.

Джерело: глава Миколаїської ОДА Віталій Кім

Деталі: Кім повідомляє, що в області збили три ворожі вертольоти.

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Крім того, він повідомив, що українськи захисники відібрали у російських загарбників техніку.

У ВМС ЗСУ повідомили, що на Миколаївщині, морські піхотинці разом з побратимами з ОК "Південь" збили чотири гвинтокрили противника.

При цьому, повідомляється, що один з морпіхів збив одразу 3 одиниці. Про це повідомив командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

ВІДЕО ДНЯ

Українська правда звернулася до українських захисників, щоб уточнити втрати противника.