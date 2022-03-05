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Путін погрожує, що якщо Україна "продовжить так поводитися", то втратить державність

Роман ПетренкоСубота, 5 березня 2022, 14:23
Путін погрожує, що якщо Україна продовжить так поводитися, то втратить державність

Президент країни-окупанта Володимир Путін заявив, що якщо Україна "продовжить поводитися так само", то вона "поставить під питання майбутнє своєї державності".

Джерело: виступ Путіна на телеканалі "Росія 24"

Пряма мова Путіна: "Сьогоднішнє керівництво у Києві має зрозуміти – якщо вони продовжать так поводитися, вони ставлять під питання майбутнє української державності, і якщо це станеться – це буде цілком та повністю на їхній совісті".

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Деталі: За його словами, робляться спроби "розкачати російське суспільство".

Путін зазначив, що нібито наслідки конфлікту НАТО та Росії, якби він стався, були б "для всіх зрозумілими".

Російські військові у війні, за словами їхнього президента, "борються за майбутнє".

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Путін також заявив, що санкції проти Росії "схожі на оголошення війни, але до цього поки не дійшло".

Російський президент "не сумнівається у тому", що його армія "вирішить усі завдання" на війні в Україні.

Також він заявляє, що вже знищена "майже вся військова інфраструктура України, практично завершена ліквідація ППО".

Теми: Путінвійна
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