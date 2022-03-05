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США мають намір виділити $ 2,75 млрд на гуманітарні служби в Україні і Польщі

"Європейська правда"Субота, 5 березня 2022, 15:49

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у суботу в Жешуві, що адміністрація президента Джо Байдена має намір пожертвувати 2,75 мільярда доларів на підтримку гуманітарних служб в Україні та Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Блінкен зустрівся з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і главою польської дипломатії Збігнєвом Рау.

"Ми говорили про жорсткі санкції, тобто про те, щоб не було банків, які б не були виключені з системи SWIFT, щоб заморожування активів було якомога ширшим", – повідомив прем’єр-міністр після зустрічі з Блінкеном.

"Поляки знають, наскільки важливо захищати свободу, як і американці, тому ми будемо триматися разом із підтримкою України проти навмисного, незаконного та неспровокованого вторгнення", сказав Блінкен.

Моравецький зазначив, що зустріч з Блінкеном стосувалась поточної ситуації в Україні і посилення східного флангу – посилення присутності американських військ, військ НАТО.

Теми: СШАгроші
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