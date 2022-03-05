Путін заявив, що попри війну з Україною, РФ ніщо не загрожує: воєнного стану не буде

Президент Росії Володимир Путін заявив, що попри війну, яку він розпочав проти України, його країні нічого не загрожує і особливого стану в РФ не вводитимуть.

Джерело: прокремлівське російське видання "РІА Новини"

Пряма мова: "Воєнний стан вводиться в країні за законом у разі зовнішньої агресії, у тому числі в конкретних районах бойових дій, але у нас такої ситуації немає, і я сподіваюся, не буде…

Особливого стану та режиму надзвичайної ситуації в Росії вводити не планують".

Деталі: При цьому Путін заявив, що ні призовників, ні тих, кого закликають на збори, не залучатимуть на війну з Україною.

Водночас, самі окупанти публікують у соцмережі відео, де заявляють, що вони звичайні строковики. Вороги заявляють, що йшли "на навчання" і не думали, що перебувають на території іншої країни. Проте не можуть пояснити, чому обстрілюють цивільну інфраструктуру.

Крім того, на засіданні Ради федерацій в РФ один із сенаторів заявила про смерть строковиків в Україні, що з роти і 100 осіб вижили 4.

4 березня в РФ прийняли закон про жорстку цензуру. З країни пішли опозиційні незалежні медіа. Заблокували доступ до соцмереж. Люди в РФ вірять прокремлівським ЗМІ та медіа, де звучить відверта пропаганда та брехня. Зокрема, у Херсон привезли проплачених людей, які на камеру для кремлівських ЗМІ мали "щасливо" зустрічати окупантів і приймати "гумдопомогу".

Українські захисники повідомляють, що за 9 днів війни в України полягло приблизно 10 000 російських солдатів. Росія офіційно втрат не визнає. Разом із собою окупанти привезли мобільні крематорії.

Росіяни не забирають тіла мертвих побратимів. Україна зверталася у зв'язку із цим до Червоного хреста.

Джерела у розвідці повідомляють, що у Путіна проблеми із психічним здоров'ям та параноя. Про це нібито говорить його близьке оточення.