Кулеба - до Shell: Російська нафта не пахне вам українською кров'ю?

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до найбільшої нафтової компанії Європи Shell, яка таємно купила російську нафту.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Мені кажуть, що Shell вчора таємно купила російську нафту. Одне запитання до Shell: російська нафта не пахне вам українською кров'ю? Я закликаю всіх свідомих людей у всьому світі вимагати від транснаціональних компаній розірвати будь-які ділові зв'язки з Росією".

I am told that Shell discretely bought some Russian oil yesterday. One question to @Shell: doesn’t Russian oil smell Ukrainian blood for you? I call on all conscious people around the globe to demand multinational companies to cut all business ties with Russia.