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Кулеба - до Shell: Російська нафта не пахне вам українською кров'ю?

Валентина РоманенкоСубота, 5 березня 2022, 15:23

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до найбільшої нафтової компанії Європи Shell, яка таємно купила російську нафту.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Мені кажуть, що Shell вчора таємно купила російську нафту. Одне запитання до Shell: російська нафта не пахне вам українською кров'ю? Я закликаю всіх свідомих людей у всьому світі вимагати від транснаціональних компаній розірвати будь-які ділові зв'язки з Росією".

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Що передувало: 5 березня стало відомо, що найбільша нафтова компанія Європи Shell придбала партію російської нафти Urals з рекордною знижкою, незважаючи на масову відмову від російських енергоресурсів іншими компаніями.

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Теми: війнанафта
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