Кадировці захопили психоневрологічний інтернат під Києвом: там 100 пацієнтів лежачі

Глава київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що кадировці захопили на Київщині психоневрологічний інтернат, де понад 600 пацієнтів.

Джерело: пресслужба Київської ОДА

Дослівно: "З Бородянки надійшла інформація, що сьогодні на територію тамтешнього психоневрологічного інтернату зайшов підрозділ рашистських кадировців!

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Вони замінували всі підходи до інтернату й тепер звідти ведуть артилерійський вогонь по позиціях української армії.

За попередніми даними, наразі в закладі перебуває понад 500 пацієнтів. З яких, майже 100 – лежачі. Усі вони, разом із персоналом – заручники нелюдей".

Деталі: Кулеба повідомив згодом, що там 670 людей. Наразі, за його словами, українські захисники намагаються отримати більше інформації, щоб розуміти як визволити людей.

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Кулеба додав, що останніми днями інтернат був укриттям для місцевих жителів.