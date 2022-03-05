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Кадировці захопили психоневрологічний інтернат під Києвом: там 100 пацієнтів лежачі

Мазуренко Альона Субота, 5 березня 2022, 17:33

Глава київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що кадировці захопили на Київщині психоневрологічний інтернат, де понад 600 пацієнтів. 

Джерело: пресслужба Київської ОДА

Дослівно: "З Бородянки надійшла інформація, що сьогодні на територію тамтешнього психоневрологічного інтернату зайшов підрозділ рашистських кадировців!

Вони замінували всі підходи до інтернату й тепер звідти ведуть артилерійський вогонь по позиціях української армії.

За попередніми даними, наразі в закладі перебуває понад 500 пацієнтів. З яких, майже 100 – лежачі. Усі вони, разом із персоналом – заручники нелюдей".

Деталі: Кулеба повідомив згодом, що там 670 людей. Наразі, за його словами, українські захисники намагаються отримати більше інформації, щоб розуміти як визволити людей. 

Кулеба додав, що останніми днями інтернат був укриттям для місцевих жителів.

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Теми: Київська областьвійнаРосіяУкраїна
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