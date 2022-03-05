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Польща готує спеціальний закон про українських біженців

"Європейська правда"Субота, 5 березня 2022, 18:12
тимчасовий притулок для біженців з України в Перемишлі, Польща, NurPhoto via Getty Images

Вже наступного тижня польський уряд внесе у Сейм спеціальний законопроект, який стосуватиметься прав та гарантій для біженців з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал Onet.pl.

Законопроект має дати відповідь на ключові питання, що стосується правових підстав перебування українців у Польщі. Що дозволено робити мігрантам? Скільки часу вони можуть легально перебувати в Польщі та які у них права? 

Зважаючи, що ця проблема виникла лише в останні дні, законопроект готується в терміновому режимі. Тому поки невідомо, які саме соціальні гарантії плануються надати українцям.

Однак представники правоохоронних організацій, що залучені до розробки цього документ, вже відзначають його два недоліки, як треба терміново виправити.

Перша проблема – дискримінація українців, яки прибули до Польщі до 24 лютого та після. На статус біженця можуть претендувати лише ті, хто прибув у Польщу від початку агресії РФ.

Натомість ті, хто знаходився у Польщі раніше такого права не матимуть, хоча часто вони також вже не мають можливості повернутися додому.

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Друга проблема – захист дітей, що прибули до Польщі без документів. Уряд пропонує соціальні виплати польським родинам, що взяли до себе українських дітей. Прот е у випадку дітей без документів ця норма не працюватиме.

Нагадаємо, за даними польської влади, наразі в країну прибуло біля 600 тис українців. Офіційна Варшава не виключає, що у майбутньому кількість біженців може піти на мільйони.   

Теми: Польщабіженцівійна
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