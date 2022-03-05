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Польща ніколи не визнає територіальних змін в Україні – міністр

Субота, 5 березня 2022, 18:14

Польща "ніколи не визнає територіальних змін", спричинених російською агресією в Україні, заявив міністр закордонних справ Збігнєв Рау.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт польського МЗС.

 "Польща ніколи не визнає територіальні зміни, спричинені протиправною, неспровокованою агресією, способом, яким Росія веде військові дії, засновані на прагненні зламати волю українського опору за допомогою нападів, які тероризують мирне населення. Обстріли житлових районів, атомних електростанцій… є воєнними злочинами за міжнародним правом, які не підпадають під теміни давності і будуть переслідуватися з максимальною рішучістю", – заявив Рау.

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Ця заява була зроблена після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у місі Жешув (Ряшів).

У розмові з пресою Блінкен і Рау підтвердили свій єдиний підхід у наданні допомоги біженцям і протидії вторгненню Росії в Україну. 

Рау підтвердив підтримку своєї країни народу України, додавши важливість евакуаційного коридору, "який сприятиме евакуації українських громадян". 

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В свою чергу держсекретар Блінкен підтвердив прихильність своєї країни до народу України та подякував Польщі за її роботу щодо розміщення численних біженців з України.

"Як союзники та партнери, Польща та Сполучені Штати стояли разом у багатьох викликах, тепер великі ідеали, які нас пов’язують – свобода, демократія, мир, безпека, знаходяться під загрозою в цьому регіоні, як ніколи раніше, принаймні - з часів Другої світової. війни", – додав Блінкен.

Теми: Польщавійна
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