Ердоган передав Путіну слова Зеленського про готовність до прямих переговорів

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час розмови з Володимиром Путіним передав йому слова президента України Володимира Зеленського про готовність зустрітися.

Джерело: TRT Haber, що цитує радника Ердогана Ібрагіма Калина

Деталі: Калин розповів, що під час телефонної розмови президентів Туреччини та України Зеленський ще раз заявив про готовність до прямих переговорів з Путіним.

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"Я готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі, Анкарі, де він забажає", – сказав Зеленський.

Пряма мова Калина: "Президент (Ердоган - УП) уже передав це повідомлення Путіну. Ми продовжимо роботу в цьому напрямку. Така зустріч безумовно позитивно вплине на запобігання війні, приборкання насильства та зменшення кількості жертв. Як Туреччина, ми готові зробити свій внесок".