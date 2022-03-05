Прем'єр Ізраїлю Беннет таємно прибув до Москви, веде переговори з Путіним

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет таємно приїхав до Москви аби рповести зустріч з пррезидентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: журналіст Барак Равід у Twitter, підтвердження радника Путіна, розповсюджене РИА Новости

Деталі: За даними Равіда, 5 березня у Кремлі проходять переговори Беннета з Путіним.

BREAKING: Israeli Prime Minister Bennett travelled secretly to Moscow. Meeting Putin now — Barak Ravid (@BarakRavid) March 5, 2022

Тема обговорення – війна, яку розв'язала Росія проти України.

Дмитро Пєсков підтвердив цю інформацію, він зазначив, що Беннет прибув до Москви з коротким робочим візитом.