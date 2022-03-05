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Прем'єр Ізраїлю Беннет таємно прибув до Москви, веде переговори з Путіним

Світлана КізіловаСубота, 5 березня 2022, 19:59
Нафталі Беннет, getty images

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет таємно приїхав до Москви аби рповести зустріч з пррезидентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: журналіст Барак Равід у Twitter, підтвердження радника Путіна, розповсюджене РИА Новости

Деталі: За даними Равіда, 5 березня у Кремлі проходять переговори Беннета з Путіним.

Тема обговорення – війна, яку розв'язала Росія проти України.

Дмитро Пєсков підтвердив цю інформацію, він зазначив, що Беннет прибув до Москви з коротким робочим візитом.

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Теми: ІзраїльПутінУкраїнавійна
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