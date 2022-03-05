Прем'єр Ізраїлю Беннет таємно прибув до Москви, веде переговори з Путіним
Субота, 5 березня 2022, 19:59
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет таємно приїхав до Москви аби рповести зустріч з пррезидентом РФ Володимиром Путіним.
Джерело: журналіст Барак Равід у Twitter, підтвердження радника Путіна, розповсюджене РИА Новости
Деталі: За даними Равіда, 5 березня у Кремлі проходять переговори Беннета з Путіним.
BREAKING: Israeli Prime Minister Bennett travelled secretly to Moscow. Meeting Putin now
— Barak Ravid (@BarakRavid) March 5, 2022
Тема обговорення – війна, яку розв'язала Росія проти України.
Дмитро Пєсков підтвердив цю інформацію, він зазначив, що Беннет прибув до Москви з коротким робочим візитом.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"