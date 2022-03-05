Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія хотіла створити "республіки" на заході України – СБУ

Катерина ТищенкоСубота, 5 березня 2022, 18:59
Росія хотіла створити республіки на заході України – СБУ
затриманий, фото СБУ

СБУ зірвала плани Кремля щодо нових "народних республік" на заході України, затримано організатора та ключових осіб.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що, за задумом злочинців, до "Федеративної республіки Україна" мали увійти Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області.

Реклама:

Логіка створення псевдоутворення – розхитати ситуацію в тилу українських військових.

СБУ затримала організатора та ключових осіб мережі на Івано-Франківщині.

 
всі фото - СБУ

У західних і центральних областях вони мали завербувати понад пів тисячі зрадників. Озброєні сепаратисти мали ліквідувати ключових силовиків і представників влади.

ВІДЕО ДНЯ
 

Після цього планувалося захопити адміністративні будівлі та проголосити "народні республіки" за зразком так званих "Л/ДНР", а потім об’єднати у нову підконтрольну Росії державу.

 

Спільники заколотника дали покази на нього, з організатором проводяться слідчі дії.

 

За ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу зраднику та його посібникам загрожує 10 років ув’язнення.

Теми: сепаратизмЗахідРосіяСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
сепаратизм
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Депутатка Закарпатської облради зобразила область в кольорах угорського прапора
"Громадські діячі" готували переворот у координації з рухом Медведчука і Сурковим – СБУ
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: