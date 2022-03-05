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Росія хотіла створити "республіки" на заході України – СБУ

Катерина ТищенкоСубота, 5 березня 2022, 19:59
затриманий, фото СБУ

СБУ зірвала плани Кремля щодо нових "народних республік" на заході України, затримано організатора та ключових осіб.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що, за задумом злочинців, до "Федеративної республіки Україна" мали увійти Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області.

Логіка створення псевдоутворення – розхитати ситуацію в тилу українських військових.

СБУ затримала організатора та ключових осіб мережі на Івано-Франківщині.

 
всі фото - СБУ

У західних і центральних областях вони мали завербувати понад пів тисячі зрадників. Озброєні сепаратисти мали ліквідувати ключових силовиків і представників влади.

 

Після цього планувалося захопити адміністративні будівлі та проголосити "народні республіки" за зразком так званих "Л/ДНР", а потім об’єднати у нову підконтрольну Росії державу.

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Спільники заколотника дали покази на нього, з організатором проводяться слідчі дії.

 

За ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу зраднику та його посібникам загрожує 10 років ув’язнення.

Теми: сепаратизмЗахідРосіяСБУ
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