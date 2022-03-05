Президенту Грузії не дали виступити у парламенті з промовою про Україну

Правляча партія "Грузинська мрія" відмовила президентці Саломе Зурабішвілі виступити 5 березня у парламенті із традиційною щорічною доповіддю.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Ехо Кавказу".

Минулого року Саломе Зурабішвілі виступала у парламенті 9 квітня. Однак цього разу вона хотіла перенести цю дати, щоб обговорити ситуацію, що сталася в Україні.

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Натомість представники парламентської більшості вирішили, що у суботу буде складно зібрати кворум, а також, що наразі є важливіші питання, аніж доповідь глави держави.

"Звичайно, я не збираюся применшувати роль щорічної доповіді президента, але поточні питання набагато актуальніші, і, гадаю, що немає необхідності переносити дату доповіді, яку можна зробити будь-коли",- заявив віцеспікер Мамука Мдінарадзе.

Така відмова викликала протест опозиції, переконаної в тому, що влада таким чином вирішила "покарати" Зурабішвілі за її активну антиросійську позицію та солідарність із Україною.

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В опозиції вважають, що таким чином правляча партія уникає приходу до парламенту уряду на чолі з прем'єром Іраклієм Гарібашвілі, як це має бути за протоколом.

Нагадаємо, Гарібашвілі став об'єктом гострої критики в суспільстві через свої заяви про неприєднання до антиросійських санкцій на знак солідарності з Україною.

Про нинішнє охолодження відносин Києва та Тбілісі можна почитати у статті "Не моя війна". Як влада Грузії не захотіла підтримувати Україну в часи російської агресії