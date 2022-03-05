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РНБО запустила сайт "Окупант" для пошуку російських полонених в Україні

Мазуренко Альона Субота, 5 березня 2022, 20:24

Апарат РНБО України запустив сайт "Окупант" для пошуку військовополонених в Україні російських загарбників.

Джерело: сайт "Окупант"

Дослівно: "Сайт "Окупант" - інформаційний ресурс Апарату РНБО України, який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ, які вторглися на територію України починаючи з 24 лютого 2022 року.

Порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема родини солдат або їх знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених".

Деталі: Відзначається, що за допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися з представниками міноборони України.

В Україні наголосили, що з російськими військовослужбовцями поводяться відповідно до Конвенції про поводження з військовополоненими (Женевська конвенція) – зокрема вони забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням, утримуються у нормальних умовах.

Теми: полоненіРосіявійнаУкраїна
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