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Росіяни скинули бомби на військове містечко у Харкові: 4 загиблих

Катерина ТищенкоСубота, 5 березня 2022, 20:46
фото: Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ

Російський літак скинув авіаційні бомби на військове містечко у Харкові, загинуло четверо військовослужбовців Нацгвардії, є поранені.

Джерело: Східне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії

Деталі: Вночі 5 березня російський ворожий літак скинув важкі авіаційні бомби на військове містечко 5-ї Слобожанської бригади.

Загинуло четверо військовослужбовців, також є поранені.

Зазначається, що бійці бригади розчищають завали.

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Теми: ХарківвійнаНацгвардія
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