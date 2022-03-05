Росіяни скинули бомби на військове містечко у Харкові: 4 загиблих
Субота, 5 березня 2022, 19:46
Російський літак скинув авіаційні бомби на військове містечко у Харкові, загинуло четверо військовослужбовців Нацгвардії, є поранені.
Джерело: Східне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії
Деталі: Вночі 5 березня російський ворожий літак скинув важкі авіаційні бомби на військове містечко 5-ї Слобожанської бригади.
Реклама:
Загинуло четверо військовослужбовців, також є поранені.
Зазначається, що бійці бригади розчищають завали.