Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба зустрівся з держсекретарем США на польському кордоні

"Європейська правда"Субота, 5 березня 2022, 21:05
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся на польському кордоні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів на брифінгу увечері 5 лютого.

Досі про поїздку Кулеби публічно не повідомлялося. В МЗС зазнають, що сторони під час зустрічі обговорили ефективність вже запроваджених санкцій для стримування російської агресії та подальші кроки у цьому напрямі. 

В МЗС нагадали, що Україна просить партнерів про новий пакет санкцій проти Росії і Дмитро Кулеба піднімав це питання на засіданні Раді міністрів закордонних справ ЄС, на якій були також Блінкен, глави МЗС Британії і Канади та генсек НАТО. 

"Російська нафта сьогодні пахне українською кров'ю. Його покупка означає фінансування російських військових злочинів. Ви не можете купити трішки цього і бути трішки самовдоволеним цими військовими злочинами. Це вибір, який треба зробити зараз", - заявив Дмитро Кулеба.

Він закликав усі компанії припиняти співпрацю з Росією, а також повторив заклик до Заходу про допомогу Україні бойовими літаками, засобами протиповітряної оборони й запровадженням безпольотної зони - на що НАТО наразі не готовий піти. 

Як вже повідомлялося, 5 березня держсекретар США у рамках візиту до Польщі відвідав кордон з Україною та центр, де перебувають українці, що виїхали з рідних домівок через війну. 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Кулеба ДмитроСШАПольща
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Очільник ОДА назвав найнебезпечніші траси на виїзд із Києва

Росія погрожує знищувати конвої з іноземною зброєю для України

оновленоОкупанти "приєднали" до Росатому захоплену ЗАЕС та привезли 11 інженерів

У Мелітополі викрали координаторку протестів – активісти

відеоЖителі Мелітополя вийшли на мітинг: вимагають від окупантів відпустити мера

відео, доповнено У Василькові ворог знищив аеродром, горить склад з боєприпасами – детонують снаряди

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба - до НАТО: дійте, поки не пізно, не дайте Путіну перетворити Україну на Сирію
Кулеба до НАТО: Якщо не допоможете у небі, доведеться розділити відповідальність за страждання
Вибух на ЗАЕС буде в 10 разів страшнішим за Чорнобиль – Кулеба
Останні новини
14:18
MoneyGram не працюватиме в Росії
14:04
У ЦГЗ радять, що робити, якщо отруїлися в укритті несвіжою їжею
14:03
Під посольством РФ у Вільнюсі протестують проти війни опозиційні росіяни
13:51
Десяти областям виділили додаткові гроші на утримання переселенців – президент
13:50
Зеленський про втрати окупантів: Це найбільший удар по армії Росії за десятки років
13:44
фотоОбстріли Сєверодонецька: постраждали двоє дітей-близнюків, ворог цілив по лікарні
13:41
Уряд дозволив продавати імпортні продукти без маркування українською мовою
13:41
фото На Донеччині ворог обстріляв Очеретинську та Авдіївську громади
13:34
Зеленський просить світ допомогти звільнити з полону мера Мелітополя
13:29
Ексзаступниця генсека НАТО не вірить в успіх російського наступу на Київ
Усі новини...