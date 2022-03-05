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Кулеба зустрівся з держсекретарем США на польському кордоні

"Європейська правда"Субота, 5 березня 2022, 20:05
Кулеба зустрівся з держсекретарем США на польському кордоні
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся на польському кордоні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів на брифінгу увечері 5 лютого.

Досі про поїздку Кулеби публічно не повідомлялося. В МЗС зазнають, що сторони під час зустрічі обговорили ефективність вже запроваджених санкцій для стримування російської агресії та подальші кроки у цьому напрямі. 

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В МЗС нагадали, що Україна просить партнерів про новий пакет санкцій проти Росії і Дмитро Кулеба піднімав це питання на засіданні Раді міністрів закордонних справ ЄС, на якій були також Блінкен, глави МЗС Британії і Канади та генсек НАТО. 

"Російська нафта сьогодні пахне українською кров'ю. Його покупка означає фінансування російських військових злочинів. Ви не можете купити трішки цього і бути трішки самовдоволеним цими військовими злочинами. Це вибір, який треба зробити зараз", - заявив Дмитро Кулеба.

Він закликав усі компанії припиняти співпрацю з Росією, а також повторив заклик до Заходу про допомогу Україні бойовими літаками, засобами протиповітряної оборони й запровадженням безпольотної зони - на що НАТО наразі не готовий піти. 

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Як вже повідомлялося, 5 березня держсекретар США у рамках візиту до Польщі відвідав кордон з Україною та центр, де перебувають українці, що виїхали з рідних домівок через війну. 

Теми: Кулеба ДмитроСШАПольща
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